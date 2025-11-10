UP AND TO THE RIGHT Harga Hari Ini

Harga langsung UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) hari ini ialah --, dengan 0.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UPRIGHT kepada USD penukaran adalah -- setiap UPRIGHT.

UP AND TO THE RIGHT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,437.47, dengan bekalan edaran sebanyak 999.43M UPRIGHT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UPRIGHT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, UPRIGHT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -2.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K Bekalan Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Jumlah Bekalan 999,434,480.700314 999,434,480.700314 999,434,480.700314

Had Pasaran semasa UP AND TO THE RIGHT ialah $ 11.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UPRIGHT ialah 999.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999434480.700314. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.44K.