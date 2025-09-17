Upgrates (UPG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01090032$ 0.01090032 $ 0.01090032 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.77% Perubahan Harga (7D) +3.69% Perubahan Harga (7D) +3.69%

Upgrates (UPG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UPG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UPG sepanjang masa ialah $ 0.01090032, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UPG telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +3.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Upgrates (UPG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Bekalan Peredaran 901.71M 901.71M 901.71M Jumlah Bekalan 901,710,604.530739 901,710,604.530739 901,710,604.530739

Had Pasaran semasa Upgrates ialah $ 19.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UPG ialah 901.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 901710604.530739. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.57K.