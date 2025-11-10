Upheaval Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Upheaval Finance (UPHL) hari ini ialah $ 0.00875773, dengan 23.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UPHL kepada USD penukaran adalah $ 0.00875773 setiap UPHL.

Upheaval Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 521,680, dengan bekalan edaran sebanyak 59.53M UPHL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UPHL didagangkan antara $ 0.00561282 (rendah) dan $ 0.00890277 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04077558, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00226236.

Dalam prestasi jangka pendek, UPHL dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan +33.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Upheaval Finance (UPHL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 521.68K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.06M Bekalan Peredaran 59.53M Jumlah Bekalan 919,250,210.0292081

