upsidedowncat (USDCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.80% Perubahan Harga (1D) -1.61% Perubahan Harga (7D) +1.80% Perubahan Harga (7D) +1.80%

upsidedowncat (USDCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDCAT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDCAT telah berubah sebanyak -0.80% sejak sejam yang lalu, -1.61% dalam 24 jam dan +1.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

upsidedowncat (USDCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.82K$ 127.82K $ 127.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.82K$ 127.82K $ 127.82K Bekalan Peredaran 8.53B 8.53B 8.53B Jumlah Bekalan 8,531,671,637.0 8,531,671,637.0 8,531,671,637.0

Had Pasaran semasa upsidedowncat ialah $ 127.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDCAT ialah 8.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8531671637.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.82K.