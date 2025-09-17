Upsorber (UP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.98% Perubahan Harga (7D) -0.98%

Upsorber (UP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Upsorber (UP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K Bekalan Peredaran 1.79T 1.79T 1.79T Jumlah Bekalan 2,565,805,152,276.0 2,565,805,152,276.0 2,565,805,152,276.0

Had Pasaran semasa Upsorber ialah $ 10.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UP ialah 1.79T, dengan jumlah bekalan sebanyak 2565805152276.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.69K.