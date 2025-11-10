UPTOBER Harga Hari Ini

Harga langsung UPTOBER (UPTOBER) hari ini ialah $ 0.00007251, dengan 0.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UPTOBER kepada USD penukaran adalah $ 0.00007251 setiap UPTOBER.

UPTOBER kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 65,503, dengan bekalan edaran sebanyak 903.40M UPTOBER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UPTOBER didagangkan antara $ 0.00006993 (rendah) dan $ 0.00007292 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00416857, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004488.

Dalam prestasi jangka pendek, UPTOBER dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan +14.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UPTOBER (UPTOBER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.50K$ 65.50K $ 65.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 65.50K$ 65.50K $ 65.50K Bekalan Peredaran 903.40M 903.40M 903.40M Jumlah Bekalan 903,400,557.372536 903,400,557.372536 903,400,557.372536

Had Pasaran semasa UPTOBER ialah $ 65.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UPTOBER ialah 903.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 903400557.372536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.50K.