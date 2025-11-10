UpTop Harga Hari Ini

Harga langsung UpTop (UPTOP) hari ini ialah $ 0.00307619, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UPTOP kepada USD penukaran adalah $ 0.00307619 setiap UPTOP.

UpTop kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 646,773, dengan bekalan edaran sebanyak 210.00M UPTOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UPTOP didagangkan antara $ 0.00305475 (rendah) dan $ 0.00311839 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04540951, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00269655.

Dalam prestasi jangka pendek, UPTOP dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -10.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UpTop (UPTOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 646.77K$ 646.77K $ 646.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Bekalan Peredaran 210.00M 210.00M 210.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa UpTop ialah $ 646.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UPTOP ialah 210.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.08M.