Upup Space (UPP) harga masa nyata ialah $0.472791. Sepanjang 24 jam yang lalu, UPP didagangkan antara $ 0.472791 rendah dan $ 0.472791 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UPP sepanjang masa ialah $ 0.78226, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.472437.
Dari segi prestasi jangka pendek, UPP telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Upup Space ialah $ 1.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UPP ialah 4.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 171000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.85M.
Pada hari ini, perubahan harga Upup Space kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Upup Space kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Upup Space kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Upup Space kepada USD adalah $ -0.2148170805850978.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0.0
|0.00%
|30 Hari
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Hari
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 Hari
|$ -0.2148170805850978
|-31.24%
UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming.
