UPVEMBER Harga Hari Ini

Harga langsung UPVEMBER (UPVEMBER) hari ini ialah --, dengan 17.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UPVEMBER kepada USD penukaran adalah -- setiap UPVEMBER.

UPVEMBER kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 39,715, dengan bekalan edaran sebanyak 997.50M UPVEMBER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UPVEMBER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, UPVEMBER dipindahkan +5.09% dalam sejam terakhir dan -28.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UPVEMBER (UPVEMBER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.72K$ 39.72K $ 39.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.72K$ 39.72K $ 39.72K Bekalan Peredaran 997.50M 997.50M 997.50M Jumlah Bekalan 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Had Pasaran semasa UPVEMBER ialah $ 39.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UPVEMBER ialah 997.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.72K.