Uranus (URS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00007588 $ 0.00007588 $ 0.00007588 24J Rendah $ 0.00007862 $ 0.00007862 $ 0.00007862 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00007588$ 0.00007588 $ 0.00007588 24J Tinggi $ 0.00007862$ 0.00007862 $ 0.00007862 Sepanjang Masa $ 0.00759284$ 0.00759284 $ 0.00759284 Harga Terendah $ 0.00007227$ 0.00007227 $ 0.00007227 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -10.37% Perubahan Harga (7D) -10.37%

Uranus (URS) harga masa nyata ialah $0.00007694. Sepanjang 24 jam yang lalu, URS didagangkan antara $ 0.00007588 rendah dan $ 0.00007862 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi URS sepanjang masa ialah $ 0.00759284, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007227.

Dari segi prestasi jangka pendek, URS telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan -10.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Uranus (URS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.67K$ 76.67K $ 76.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.67K$ 76.67K $ 76.67K Bekalan Peredaran 996.53M 996.53M 996.53M Jumlah Bekalan 996,531,058.9124718 996,531,058.9124718 996,531,058.9124718

Had Pasaran semasa Uranus ialah $ 76.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran URS ialah 996.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996531058.9124718. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.67K.