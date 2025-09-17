Lagi Mengenai URS

Uranus Logo

Uranus Harga (URS)

Tidak tersenarai

1 URS ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.20%1D
mexc
USD
Uranus (URS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:49:47 (UTC+8)

Uranus (URS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00007588
$ 0.00007588
24J Rendah
$ 0.00007862
$ 0.00007862
24J Tinggi

$ 0.00007588
$ 0.00007588

$ 0.00007862
$ 0.00007862

$ 0.00759284
$ 0.00759284

$ 0.00007227
$ 0.00007227

-0.49%

-0.24%

-10.37%

-10.37%

Uranus (URS) harga masa nyata ialah $0.00007694. Sepanjang 24 jam yang lalu, URS didagangkan antara $ 0.00007588 rendah dan $ 0.00007862 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi URS sepanjang masa ialah $ 0.00759284, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007227.

Dari segi prestasi jangka pendek, URS telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan -10.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Uranus (URS) Maklumat Pasaran

$ 76.67K
$ 76.67K

--
--

$ 76.67K
$ 76.67K

996.53M
996.53M

996,531,058.9124718
996,531,058.9124718

Had Pasaran semasa Uranus ialah $ 76.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran URS ialah 996.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996531058.9124718. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.67K.

Uranus (URS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Uranus kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Uranus kepada USD adalah $ -0.0000032504.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Uranus kepada USD adalah $ -0.0000214329.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Uranus kepada USD adalah $ -0.00003902029524363008.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.24%
30 Hari$ -0.0000032504-4.22%
60 Hari$ -0.0000214329-27.85%
90 Hari$ -0.00003902029524363008-33.64%

Apakah itu Uranus (URS)

UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges

Uranus (URS) Sumber

Laman Web Rasmi

Uranus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Uranus (URS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Uranus (URS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Uranus.

Semak Uranus ramalan harga sekarang!

URS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Uranus (URS)

Memahami tokenomik Uranus (URS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token URS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Uranus (URS)

Berapakah nilai Uranus (URS) hari ini?
Harga langsung URS dalam USD ialah 0.00007694 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa URS ke USD?
Harga semasa URS ke USD ialah $ 0.00007694. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Uranus?
Had pasaran untuk URS ialah $ 76.67K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran URS?
Bekalan edaran URS ialah 996.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) URS?
URS mencapai harga ATH sebanyak 0.00759284 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa URS?
URS melihat harga ATL sebanyak 0.00007227 USD.
Berapakah jumlah dagangan URS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk URSialah -- USD.
Adakah URS akan naik lebih tinggi tahun ini?
URS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak URSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Uranus (URS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

