Harga Uranus DEX langsung hari ini ialah 0 USD.URA modal pasaran ialah 808,085 USD. Jejaki masa nyata URA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Uranus DEX Harga (URA)

1 URA ke USD Harga Langsung:

$0.00080441
$0.00080441$0.00080441
-11.70%1D
Uranus DEX (URA) Carta Harga Langsung
Uranus DEX Harga Hari Ini

Harga langsung Uranus DEX (URA) hari ini ialah --, dengan 11.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa URA kepada USD penukaran adalah -- setiap URA.

Uranus DEX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 808,085, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M URA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, URA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00970236, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, URA dipindahkan +3.33% dalam sejam terakhir dan -43.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Uranus DEX (URA) Maklumat Pasaran

$ 808.09K
$ 808.09K$ 808.09K

--
----

$ 808.09K
$ 808.09K$ 808.09K

999.90M
999.90M 999.90M

999,904,597.563176
999,904,597.563176 999,904,597.563176

Had Pasaran semasa Uranus DEX ialah $ 808.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran URA ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999904597.563176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 808.09K.

Uranus DEX Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00970236
$ 0.00970236$ 0.00970236

$ 0
$ 0$ 0

+3.33%

-11.71%

-43.15%

-43.15%

Uranus DEX (URA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Uranus DEX kepada USD adalah $ -0.000106735311812922.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Uranus DEX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Uranus DEX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Uranus DEX kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000106735311812922-11.71%
30 Hari$ 0-76.78%
60 Hari$ 0-0.38%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Uranus DEX

Uranus DEX (URA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran URA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Uranus DEX (URA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Uranus DEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Uranus DEX

Berapakah nilai 1 Uranus DEX pada tahun 2030?
Jika Uranus DEX berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Uranus DEX berpotensi dan jangkaan ROI.
Uranus DEX (URA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

