UREEQA (URQA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00237103 24J Tinggi $ 0.00275964 Sepanjang Masa $ 7.66 Harga Terendah $ 0.00091925 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.65% Perubahan Harga (7D) +18.62%

UREEQA (URQA) harga masa nyata ialah $0.00272103. Sepanjang 24 jam yang lalu, URQA didagangkan antara $ 0.00237103 rendah dan $ 0.00275964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi URQA sepanjang masa ialah $ 7.66, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00091925.

Dari segi prestasi jangka pendek, URQA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan +18.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UREEQA (URQA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.61K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 272.10K Bekalan Peredaran 40.65M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa UREEQA ialah $ 110.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran URQA ialah 40.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 272.10K.