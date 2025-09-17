urmom (URMOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00167611 $ 0.00167611 $ 0.00167611 24J Rendah $ 0.00186 $ 0.00186 $ 0.00186 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00167611$ 0.00167611 $ 0.00167611 24J Tinggi $ 0.00186$ 0.00186 $ 0.00186 Sepanjang Masa $ 0.00564377$ 0.00564377 $ 0.00564377 Harga Terendah $ 0.00161338$ 0.00161338 $ 0.00161338 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) -7.24% Perubahan Harga (7D) -7.63% Perubahan Harga (7D) -7.63%

urmom (URMOM) harga masa nyata ialah $0.00170093. Sepanjang 24 jam yang lalu, URMOM didagangkan antara $ 0.00167611 rendah dan $ 0.00186 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi URMOM sepanjang masa ialah $ 0.00564377, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00161338.

Dari segi prestasi jangka pendek, URMOM telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -7.24% dalam 24 jam dan -7.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

urmom (URMOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 842.38K$ 842.38K $ 842.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 842.38K$ 842.38K $ 842.38K Bekalan Peredaran 496.24M 496.24M 496.24M Jumlah Bekalan 496,239,187.6645355 496,239,187.6645355 496,239,187.6645355

Had Pasaran semasa urmom ialah $ 842.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran URMOM ialah 496.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 496239187.6645355. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 842.38K.