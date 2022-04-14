Tokenomik urmom (URMOM)

Lihat cerapan utama tentang urmom (URMOM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

urmom (URMOM) Maklumat

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

Laman Web Rasmi:
https://urmompls.com/
Kertas putih:
https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46

urmom (URMOM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk urmom (URMOM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 782.93K
Jumlah Bekalan:
$ 496.24M
Bekalan Edaran:
$ 496.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 782.93K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00564377
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00161338
Harga Semasa:
$ 0.00156393
Tokenomik urmom (URMOM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik urmom (URMOM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token URMOM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token URMOM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik URMOM, terokai URMOM harga langsung token!

URMOM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju URMOM? Halaman ramalan harga URMOM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.