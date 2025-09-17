Urolithin A Harga ($URO)
-2.81%
-2.61%
-9.70%
-9.70%
Urolithin A ($URO) harga masa nyata ialah $0.00159052. Sepanjang 24 jam yang lalu, $URO didagangkan antara $ 0.00158715 rendah dan $ 0.00165323 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $URO sepanjang masa ialah $ 0.144324, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00139615.
Dari segi prestasi jangka pendek, $URO telah berubah sebanyak -2.81% sejak sejam yang lalu, -2.61% dalam 24 jam dan -9.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Urolithin A ialah $ 1.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $URO ialah 999.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999700096.92. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.59M.
Pada hari ini, perubahan harga Urolithin A kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Urolithin A kepada USD adalah $ -0.0003580440.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Urolithin A kepada USD adalah $ -0.0003541741.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Urolithin A kepada USD adalah $ -0.0003745363957845464.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-2.61%
|30 Hari
|$ -0.0003580440
|-22.51%
|60 Hari
|$ -0.0003541741
|-22.26%
|90 Hari
|$ -0.0003745363957845464
|-19.05%
$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.
