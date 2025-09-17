Apakah itu Urolithin A ($URO)

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Urolithin A Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Urolithin A ($URO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Urolithin A ($URO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Urolithin A.

Semak Urolithin A ramalan harga sekarang!

$URO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Urolithin A ($URO)

Memahami tokenomik Urolithin A ($URO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $URO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Urolithin A ($URO) Berapakah nilai Urolithin A ($URO) hari ini? Harga langsung $URO dalam USD ialah 0.00159052 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa $URO ke USD? $ 0.00159052 . Lihat Harga semasa $URO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Urolithin A? Had pasaran untuk $URO ialah $ 1.59M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran $URO? Bekalan edaran $URO ialah 999.70M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $URO? $URO mencapai harga ATH sebanyak 0.144324 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $URO? $URO melihat harga ATL sebanyak 0.00139615 USD . Berapakah jumlah dagangan $URO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $UROialah -- USD . Adakah $URO akan naik lebih tinggi tahun ini? $URO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $UROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Urolithin A ($URO) Kemas Kini Industri Penting