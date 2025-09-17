US Degen Index 6900 (DXY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.001766 $ 0.001766 $ 0.001766 24J Rendah $ 0.00198386 $ 0.00198386 $ 0.00198386 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.001766$ 0.001766 $ 0.001766 24J Tinggi $ 0.00198386$ 0.00198386 $ 0.00198386 Sepanjang Masa $ 0.00978671$ 0.00978671 $ 0.00978671 Harga Terendah $ 0.0001369$ 0.0001369 $ 0.0001369 Perubahan Harga (1J) +1.10% Perubahan Harga (1D) -3.35% Perubahan Harga (7D) +3.48% Perubahan Harga (7D) +3.48%

US Degen Index 6900 (DXY) harga masa nyata ialah $0.00191738. Sepanjang 24 jam yang lalu, DXY didagangkan antara $ 0.001766 rendah dan $ 0.00198386 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DXY sepanjang masa ialah $ 0.00978671, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001369.

Dari segi prestasi jangka pendek, DXY telah berubah sebanyak +1.10% sejak sejam yang lalu, -3.35% dalam 24 jam dan +3.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

US Degen Index 6900 (DXY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa US Degen Index 6900 ialah $ 1.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DXY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.92M.