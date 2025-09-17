Lagi Mengenai DXY

US Degen Index 6900 Logo

US Degen Index 6900 Harga (DXY)

Tidak tersenarai

1 DXY ke USD Harga Langsung:

$0.00192515
$0.00192515$0.00192515
-2.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
US Degen Index 6900 (DXY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:19:38 (UTC+8)

US Degen Index 6900 (DXY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001766
24J Rendah
$ 0.00198386
24J Tinggi

$ 0.001766
$ 0.00198386
$ 0.00978671
$ 0.0001369
+1.10%

-3.35%

+3.48%

+3.48%

US Degen Index 6900 (DXY) harga masa nyata ialah $0.00191738. Sepanjang 24 jam yang lalu, DXY didagangkan antara $ 0.001766 rendah dan $ 0.00198386 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DXY sepanjang masa ialah $ 0.00978671, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001369.

Dari segi prestasi jangka pendek, DXY telah berubah sebanyak +1.10% sejak sejam yang lalu, -3.35% dalam 24 jam dan +3.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

US Degen Index 6900 (DXY) Maklumat Pasaran

$ 1.92M
--
$ 1.92M
1.00B
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa US Degen Index 6900 ialah $ 1.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DXY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.92M.

US Degen Index 6900 (DXY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga US Degen Index 6900 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga US Degen Index 6900 kepada USD adalah $ -0.0005334645.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga US Degen Index 6900 kepada USD adalah $ -0.0003452553.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga US Degen Index 6900 kepada USD adalah $ +0.0014215321350233207.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.35%
30 Hari$ -0.0005334645-27.82%
60 Hari$ -0.0003452553-18.00%
90 Hari$ +0.0014215321350233207+286.69%

Apakah itu US Degen Index 6900 (DXY)

On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.

US Degen Index 6900 (DXY) Sumber

Berapakah nilai US Degen Index 6900 (DXY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset US Degen Index 6900 (DXY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk US Degen Index 6900.

DXY kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai US Degen Index 6900 (DXY)

Berapakah nilai US Degen Index 6900 (DXY) hari ini?
Harga langsung DXY dalam USD ialah 0.00191738 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DXY ke USD?
Harga semasa DXY ke USD ialah $ 0.00191738. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran US Degen Index 6900?
Had pasaran untuk DXY ialah $ 1.92M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DXY?
Bekalan edaran DXY ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DXY?
DXY mencapai harga ATH sebanyak 0.00978671 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DXY?
DXY melihat harga ATL sebanyak 0.0001369 USD.
Berapakah jumlah dagangan DXY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DXYialah -- USD.
Adakah DXY akan naik lebih tinggi tahun ini?
DXY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DXYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:19:38 (UTC+8)

US Degen Index 6900 (DXY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

