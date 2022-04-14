Tokenomik US Degen Index 6900 (DXY)
US Degen Index 6900 (DXY) Maklumat
On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum.
Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced,
US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only.
That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility.
$DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.
US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk US Degen Index 6900 (DXY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga.
Tokenomik US Degen Index 6900 (DXY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik US Degen Index 6900 (DXY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DXY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DXY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DXY, terokai DXY harga langsung token!
DXY Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DXY? Halaman ramalan harga DXY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.