Harga US Nerite Dollar langsung hari ini ialah 0.998083 USD.USND modal pasaran ialah 2,202,253 USD. Jejaki masa nyata USND kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

US Nerite Dollar Logo

US Nerite Dollar Harga (USND)

Tidak tersenarai

mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
US Nerite Dollar (USND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:21:22 (UTC+8)

US Nerite Dollar Harga Hari Ini

Harga langsung US Nerite Dollar (USND) hari ini ialah $ 0.998083, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USND kepada USD penukaran adalah $ 0.998083 setiap USND.

US Nerite Dollar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,202,253, dengan bekalan edaran sebanyak 2.21M USND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USND didagangkan antara $ 0.989726 (rendah) dan $ 1.015 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.61, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.931106.

Dalam prestasi jangka pendek, USND dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan +0.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

US Nerite Dollar (USND) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa US Nerite Dollar ialah $ 2.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USND ialah 2.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2208496.15735955. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.20M.

US Nerite Dollar Sejarah Harga USD

US Nerite Dollar (USND) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga US Nerite Dollar kepada USD adalah $ +0.00068595.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga US Nerite Dollar kepada USD adalah $ +0.0052159817.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga US Nerite Dollar kepada USD adalah $ -0.0017725954.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga US Nerite Dollar kepada USD adalah $ +0.0009690860071552.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00068595+0.07%
30 Hari$ +0.0052159817+0.52%
60 Hari$ -0.0017725954-0.17%
90 Hari$ +0.0009690860071552+0.10%

Ramalan Harga untuk US Nerite Dollar

US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USND pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga US Nerite Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

US Nerite Dollar (USND) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai US Nerite Dollar

Berapakah nilai 1 US Nerite Dollar pada tahun 2030?
Jika US Nerite Dollar berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga US Nerite Dollar berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:21:22 (UTC+8)

