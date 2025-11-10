US Nerite Dollar Harga Hari Ini

Harga langsung US Nerite Dollar (USND) hari ini ialah $ 0.998083, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USND kepada USD penukaran adalah $ 0.998083 setiap USND.

US Nerite Dollar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,202,253, dengan bekalan edaran sebanyak 2.21M USND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USND didagangkan antara $ 0.989726 (rendah) dan $ 1.015 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.61, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.931106.

Dalam prestasi jangka pendek, USND dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan +0.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

US Nerite Dollar (USND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Bekalan Peredaran 2.21M 2.21M 2.21M Jumlah Bekalan 2,208,496.15735955 2,208,496.15735955 2,208,496.15735955

