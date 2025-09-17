Us Usach (USACH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00108143$ 0.00108143 $ 0.00108143 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -3.28% Perubahan Harga (7D) -0.96% Perubahan Harga (7D) -0.96%

Us Usach (USACH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, USACH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USACH sepanjang masa ialah $ 0.00108143, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, USACH telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -3.28% dalam 24 jam dan -0.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Us Usach (USACH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.12K$ 102.12K $ 102.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.12K$ 102.12K $ 102.12K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Us Usach ialah $ 102.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USACH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.12K.