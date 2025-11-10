USD CoinVertible Harga Hari Ini

Harga langsung USD CoinVertible (USDCV) hari ini ialah $ 0.999838, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDCV kepada USD penukaran adalah $ 0.999838 setiap USDCV.

USD CoinVertible kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,899,690, dengan bekalan edaran sebanyak 8.90M USDCV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDCV didagangkan antara $ 0.999535 (rendah) dan $ 1.001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.13, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.978779.

Dalam prestasi jangka pendek, USDCV dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan -0.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

USD CoinVertible (USDCV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Bekalan Peredaran 8.90M 8.90M 8.90M Jumlah Bekalan 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

Had Pasaran semasa USD CoinVertible ialah $ 8.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDCV ialah 8.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8900300.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.90M.