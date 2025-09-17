USD WINK (USDW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.884143 $ 0.884143 $ 0.884143 24J Rendah $ 0.990467 $ 0.990467 $ 0.990467 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.884143$ 0.884143 $ 0.884143 24J Tinggi $ 0.990467$ 0.990467 $ 0.990467 Sepanjang Masa $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 Harga Terendah $ 0.392838$ 0.392838 $ 0.392838 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +6.12% Perubahan Harga (7D) -0.42% Perubahan Harga (7D) -0.42%

USD WINK (USDW) harga masa nyata ialah $0.98533. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDW didagangkan antara $ 0.884143 rendah dan $ 0.990467 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDW sepanjang masa ialah $ 1.066, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.392838.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDW telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +6.12% dalam 24 jam dan -0.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USD WINK (USDW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 264.28K$ 264.28K $ 264.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 622.48K$ 622.48K $ 622.48K Bekalan Peredaran 268.22K 268.22K 268.22K Jumlah Bekalan 631,742.3742939975 631,742.3742939975 631,742.3742939975

Had Pasaran semasa USD WINK ialah $ 264.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDW ialah 268.22K, dengan jumlah bekalan sebanyak 631742.3742939975. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 622.48K.