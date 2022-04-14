Tokenomik USD WINK (USDW)

Lihat cerapan utama tentang USD WINK (USDW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

USD WINK (USDW) Maklumat

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms.

By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams.

These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund.

This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

Laman Web Rasmi:
https://wink.finance/
Kertas putih:
https://docs.wink.finance/

USD WINK (USDW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk USD WINK (USDW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 216.05K
$ 216.05K
Jumlah Bekalan:
$ 631.59K
$ 631.59K
Bekalan Edaran:
$ 268.22K
$ 268.22K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 508.75K
$ 508.75K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.066
$ 1.066
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.392838
$ 0.392838
Harga Semasa:
$ 0.805509
$ 0.805509

Tokenomik USD WINK (USDW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik USD WINK (USDW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDW, terokai USDW harga langsung token!

USDW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDW? Halaman ramalan harga USDW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.