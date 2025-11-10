USD1DOGE Harga Hari Ini

Harga langsung USD1DOGE (USD1DOGE) hari ini ialah --, dengan 3.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USD1DOGE kepada USD penukaran adalah -- setiap USD1DOGE.

USD1DOGE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,668, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B USD1DOGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USD1DOGE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00117679, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, USD1DOGE dipindahkan -0.18% dalam sejam terakhir dan -18.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

USD1DOGE (USD1DOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.67K$ 28.67K $ 28.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.67K$ 28.67K $ 28.67K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa USD1DOGE ialah $ 28.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USD1DOGE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.67K.