USDa (USDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.988893 $ 0.988893 $ 0.988893 24J Rendah $ 0.992402 $ 0.992402 $ 0.992402 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.988893$ 0.988893 $ 0.988893 24J Tinggi $ 0.992402$ 0.992402 $ 0.992402 Sepanjang Masa $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Harga Terendah $ 0.737813$ 0.737813 $ 0.737813 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -0.03%

USDa (USDA) harga masa nyata ialah $0.991446. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDA didagangkan antara $ 0.988893 rendah dan $ 0.992402 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDA sepanjang masa ialah $ 1.021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.737813.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan -0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDa (USDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 197.00M$ 197.00M $ 197.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 197.00M$ 197.00M $ 197.00M Bekalan Peredaran 198.70M 198.70M 198.70M Jumlah Bekalan 198,697,683.2026305 198,697,683.2026305 198,697,683.2026305

Had Pasaran semasa USDa ialah $ 197.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDA ialah 198.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 198697683.2026305. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 197.00M.