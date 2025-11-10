USDai Harga Hari Ini

Harga langsung USDai (USDAI) hari ini ialah $ 1.004, dengan 0.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDAI kepada USD penukaran adalah $ 1.004 setiap USDAI.

USDai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 580,701,972, dengan bekalan edaran sebanyak 578.43M USDAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDAI didagangkan antara $ 1.002 (rendah) dan $ 1.005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.19, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.769779.

Dalam prestasi jangka pendek, USDAI dipindahkan +0.08% dalam sejam terakhir dan -0.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

USDai (USDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 580.70M$ 580.70M $ 580.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 580.70M$ 580.70M $ 580.70M Bekalan Peredaran 578.43M 578.43M 578.43M Jumlah Bekalan 578,429,957.663879 578,429,957.663879 578,429,957.663879

Had Pasaran semasa USDai ialah $ 580.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDAI ialah 578.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 578429957.663879. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 580.70M.