USDB (USDB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.994899 $ 0.994899 $ 0.994899 24J Rendah $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.994899$ 0.994899 $ 0.994899 24J Tinggi $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 Sepanjang Masa $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Harga Terendah $ 0.882623$ 0.882623 $ 0.882623 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -0.75% Perubahan Harga (7D) -0.45% Perubahan Harga (7D) -0.45%

USDB (USDB) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDB didagangkan antara $ 0.994899 rendah dan $ 1.015 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDB sepanjang masa ialah $ 1.088, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.882623.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDB telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan -0.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDB (USDB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 406.24M$ 406.24M $ 406.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 406.24M$ 406.24M $ 406.24M Bekalan Peredaran 406.05M 406.05M 406.05M Jumlah Bekalan 406,046,631.5607005 406,046,631.5607005 406,046,631.5607005

Had Pasaran semasa USDB ialah $ 406.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDB ialah 406.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 406046631.5607005. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 406.24M.