USDbr (USDBR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.936087 $ 0.936087 $ 0.936087 24J Rendah $ 0.938109 $ 0.938109 $ 0.938109 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.936087$ 0.936087 $ 0.936087 24J Tinggi $ 0.938109$ 0.938109 $ 0.938109 Sepanjang Masa $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Harga Terendah $ 0.844613$ 0.844613 $ 0.844613 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.01%

USDbr (USDBR) harga masa nyata ialah $0.938109. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDBR didagangkan antara $ 0.936087 rendah dan $ 0.938109 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDBR sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.844613.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDBR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan -0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDbr (USDBR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Bekalan Peredaran 2.19M 2.19M 2.19M Jumlah Bekalan 2,191,970.743083579 2,191,970.743083579 2,191,970.743083579

Had Pasaran semasa USDbr ialah $ 2.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDBR ialah 2.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2191970.743083579. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.06M.