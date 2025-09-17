USDFC (USDFC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.981593 $ 0.981593 $ 0.981593 24J Rendah $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.981593$ 0.981593 $ 0.981593 24J Tinggi $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Sepanjang Masa $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Harga Terendah $ 0.892521$ 0.892521 $ 0.892521 Perubahan Harga (1J) +0.11% Perubahan Harga (1D) +0.28% Perubahan Harga (7D) -0.30% Perubahan Harga (7D) -0.30%

USDFC (USDFC) harga masa nyata ialah $0.991806. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDFC didagangkan antara $ 0.981593 rendah dan $ 1.013 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDFC sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.892521.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDFC telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan -0.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDFC (USDFC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 325.14K$ 325.14K $ 325.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 325.14K$ 325.14K $ 325.14K Bekalan Peredaran 328.45K 328.45K 328.45K Jumlah Bekalan 328,449.463903979 328,449.463903979 328,449.463903979

Had Pasaran semasa USDFC ialah $ 325.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDFC ialah 328.45K, dengan jumlah bekalan sebanyak 328449.463903979. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.14K.