Lagi Mengenai USDFC

Maklumat Harga USDFC

Kertas putih USDFC

Laman Web Rasmi USDFC

Tokenomik USDFC

Ramalan Harga USDFC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

USDFC Logo

USDFC Harga (USDFC)

Tidak tersenarai

1 USDFC ke USD Harga Langsung:

$0.991806
$0.991806$0.991806
+0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
USDFC (USDFC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:19:45 (UTC+8)

USDFC (USDFC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.981593
$ 0.981593$ 0.981593
24J Rendah
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
24J Tinggi

$ 0.981593
$ 0.981593$ 0.981593

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.892521
$ 0.892521$ 0.892521

+0.11%

+0.28%

-0.30%

-0.30%

USDFC (USDFC) harga masa nyata ialah $0.991806. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDFC didagangkan antara $ 0.981593 rendah dan $ 1.013 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDFC sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.892521.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDFC telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan -0.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDFC (USDFC) Maklumat Pasaran

$ 325.14K
$ 325.14K$ 325.14K

--
----

$ 325.14K
$ 325.14K$ 325.14K

328.45K
328.45K 328.45K

328,449.463903979
328,449.463903979 328,449.463903979

Had Pasaran semasa USDFC ialah $ 325.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDFC ialah 328.45K, dengan jumlah bekalan sebanyak 328449.463903979. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.14K.

USDFC (USDFC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga USDFC kepada USD adalah $ +0.00276097.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga USDFC kepada USD adalah $ -0.0031556291.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga USDFC kepada USD adalah $ -0.0041972238.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga USDFC kepada USD adalah $ +0.0054023786128559.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00276097+0.28%
30 Hari$ -0.0031556291-0.31%
60 Hari$ -0.0041972238-0.42%
90 Hari$ +0.0054023786128559+0.55%

Apakah itu USDFC (USDFC)

USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

USDFC (USDFC) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

USDFC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai USDFC (USDFC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset USDFC (USDFC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk USDFC.

Semak USDFC ramalan harga sekarang!

USDFC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik USDFC (USDFC)

Memahami tokenomik USDFC (USDFC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDFC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai USDFC (USDFC)

Berapakah nilai USDFC (USDFC) hari ini?
Harga langsung USDFC dalam USD ialah 0.991806 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDFC ke USD?
Harga semasa USDFC ke USD ialah $ 0.991806. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran USDFC?
Had pasaran untuk USDFC ialah $ 325.14K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDFC?
Bekalan edaran USDFC ialah 328.45K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDFC?
USDFC mencapai harga ATH sebanyak 1.11 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDFC?
USDFC melihat harga ATL sebanyak 0.892521 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDFC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDFCialah -- USD.
Adakah USDFC akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDFC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDFCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:19:45 (UTC+8)

USDFC (USDFC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.