Tokenomik USDFC (USDFC)

Lihat cerapan utama tentang USDFC (USDFC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

USDFC (USDFC) Maklumat

USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.

Laman Web Rasmi:
https://usdfc.net/
Kertas putih:
https://docs.secured.finance/usdfc-stablecoin-protocol/introduction

USDFC (USDFC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk USDFC (USDFC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 319.61K
$ 319.61K
Jumlah Bekalan:
$ 322.82K
$ 322.82K
Bekalan Edaran:
$ 322.82K
$ 322.82K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 319.61K
$ 319.61K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.11
$ 1.11
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.892521
$ 0.892521
Harga Semasa:
$ 0.990506
$ 0.990506

Tokenomik USDFC (USDFC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik USDFC (USDFC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDFC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDFC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDFC, terokai USDFC harga langsung token!

USDFC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDFC? Halaman ramalan harga USDFC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.