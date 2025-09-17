USDFI (USDFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.795729 24J Tinggi $ 0.844289 Sepanjang Masa $ 1.62 Harga Terendah $ 0.42826 Perubahan Harga (1J) +1.33% Perubahan Harga (1D) -3.11% Perubahan Harga (7D) -0.33%

USDFI (USDFI) harga masa nyata ialah $0.806349. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDFI didagangkan antara $ 0.795729 rendah dan $ 0.844289 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDFI sepanjang masa ialah $ 1.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.42826.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDFI telah berubah sebanyak +1.33% sejak sejam yang lalu, -3.11% dalam 24 jam dan -0.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDFI (USDFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 804.82K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 804.82K Bekalan Peredaran 999.00K Jumlah Bekalan 998,999.8999959005

Had Pasaran semasa USDFI ialah $ 804.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDFI ialah 999.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 998999.8999959005. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 804.82K.