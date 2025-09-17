USDtb (USDTB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.997692 $ 0.997692 $ 0.997692 24J Rendah $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.997692$ 0.997692 $ 0.997692 24J Tinggi $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sepanjang Masa $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Harga Terendah $ 0.900502$ 0.900502 $ 0.900502 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.04%

USDtb (USDTB) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDTB didagangkan antara $ 0.997692 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDTB sepanjang masa ialah $ 1.018, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.900502.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDTB telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USDtb (USDTB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.82B$ 1.82B $ 1.82B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.82B$ 1.82B $ 1.82B Bekalan Peredaran 1.82B 1.82B 1.82B Jumlah Bekalan 1,816,566,829.43161 1,816,566,829.43161 1,816,566,829.43161

Had Pasaran semasa USDtb ialah $ 1.82B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDTB ialah 1.82B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1816566829.43161. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.82B.