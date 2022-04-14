Tokenomik USDtb (USDTB)

Lihat cerapan utama tentang USDtb (USDTB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

USDtb (USDTB) Maklumat

USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.

https://usdtb.money/

USDtb (USDTB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk USDtb (USDTB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.82B
Jumlah Bekalan:
$ 1.82B
Bekalan Edaran:
$ 1.82B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.82B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.018
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.900502
Harga Semasa:
$ 0.999699
Tokenomik USDtb (USDTB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik USDtb (USDTB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDTB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDTB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDTB, terokai USDTB harga langsung token!

USDTB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDTB? Halaman ramalan harga USDTB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

