USDu Harga Hari Ini

Harga langsung USDu (USDU) hari ini ialah $ 0.999236, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDU kepada USD penukaran adalah $ 0.999236 setiap USDU.

USDu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,339,526, dengan bekalan edaran sebanyak 22.36M USDU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDU didagangkan antara $ 0.999054 (rendah) dan $ 0.999522 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.018, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.987204.

Dalam prestasi jangka pendek, USDU dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -0.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

USDu (USDU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.34M$ 22.34M $ 22.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.34M$ 22.34M $ 22.34M Bekalan Peredaran 22.36M 22.36M 22.36M Jumlah Bekalan 22,360,643.092245 22,360,643.092245 22,360,643.092245

Had Pasaran semasa USDu ialah $ 22.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDU ialah 22.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22360643.092245. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.34M.