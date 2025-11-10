Tokenomik USDu (USDU)

Lihat cerapan utama tentang USDu (USDU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:26:21 (UTC+8)
USD

USDu (USDU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk USDu (USDU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 22.34M
Jumlah Bekalan:
$ 22.36M
Bekalan Edaran:
$ 22.36M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.34M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.018
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.987204
Harga Semasa:
$ 0.999103
USDu (USDU) Maklumat

USDu is a yield bearing stablecoin that tracks the value of one U.S. dollar. Issued by Unitas Labs under the SPL standard, each token is fully backed by cash and short-duration U.S. Treasury instruments custodied with regulated institutions. On-chain proof-of-reserves data allows anyone to verify collateral levels in real time. The project enables compliant minting and redemption for KYC-verified counterparties, while circulating USDu can move freely across wallets, exchanges, and DeFi applications on Solana as a dollar-denominated settlement asset.

Laman Web Rasmi:
https://unitas.so
Kertas putih:
https://docs.unitas.so

Tokenomik USDu (USDU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik USDu (USDU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDU, terokai USDU harga langsung token!

USDU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDU? Halaman ramalan harga USDU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

