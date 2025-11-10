USDZ Harga Hari Ini

Harga langsung USDZ (USDZ) hari ini ialah $ 0.847458, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDZ kepada USD penukaran adalah $ 0.847458 setiap USDZ.

USDZ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 254,237, dengan bekalan edaran sebanyak 300.00K USDZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDZ didagangkan antara $ 0.841609 (rendah) dan $ 0.856562 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.16, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.428493.

Dalam prestasi jangka pendek, USDZ dipindahkan -0.09% dalam sejam terakhir dan +1.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

USDZ (USDZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 254.24K$ 254.24K $ 254.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 254.24K$ 254.24K $ 254.24K Bekalan Peredaran 300.00K 300.00K 300.00K Jumlah Bekalan 300,000.0 300,000.0 300,000.0

