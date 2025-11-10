USEFUL COIN Harga Hari Ini

Harga langsung USEFUL COIN (USEFUL) hari ini ialah --, dengan 2.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USEFUL kepada USD penukaran adalah -- setiap USEFUL.

USEFUL COIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 108,258, dengan bekalan edaran sebanyak 999.70M USEFUL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USEFUL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00392976, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, USEFUL dipindahkan +1.34% dalam sejam terakhir dan -9.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

USEFUL COIN (USEFUL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 108.26K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.26K Bekalan Peredaran 999.70M Jumlah Bekalan 999,701,403.503576

