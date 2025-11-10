UselessAni Harga Hari Ini

Harga langsung UselessAni (USELESSANI) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USELESSANI kepada USD penukaran adalah -- setiap USELESSANI.

UselessAni kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,971.57, dengan bekalan edaran sebanyak 998.89M USELESSANI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USELESSANI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, USELESSANI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UselessAni (USELESSANI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Bekalan Peredaran 998.89M 998.89M 998.89M Jumlah Bekalan 998,889,485.61631 998,889,485.61631 998,889,485.61631

Had Pasaran semasa UselessAni ialah $ 5.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USELESSANI ialah 998.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998889485.61631. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.97K.