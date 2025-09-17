USK (USK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,971391 $ 0,971391 $ 0,971391 24J Rendah $ 0,988092 $ 0,988092 $ 0,988092 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,971391$ 0,971391 $ 0,971391 24J Tinggi $ 0,988092$ 0,988092 $ 0,988092 Sepanjang Masa $ 1,94$ 1,94 $ 1,94 Harga Terendah $ 0,50022$ 0,50022 $ 0,50022 Perubahan Harga (1J) +1,04% Perubahan Harga (1D) +0,02% Perubahan Harga (7D) +0,21% Perubahan Harga (7D) +0,21%

USK (USK) harga masa nyata ialah $0,981454. Sepanjang 24 jam yang lalu, USK didagangkan antara $ 0,971391 rendah dan $ 0,988092 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USK sepanjang masa ialah $ 1,94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,50022.

Dari segi prestasi jangka pendek, USK telah berubah sebanyak +1,04% sejak sejam yang lalu, +0,02% dalam 24 jam dan +0,21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USK (USK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1,62M$ 1,62M $ 1,62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1,62M$ 1,62M $ 1,62M Bekalan Peredaran 1,65M 1,65M 1,65M Jumlah Bekalan 1 652 987,648549 1 652 987,648549 1 652 987,648549

Had Pasaran semasa USK ialah $ 1,62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USK ialah 1,65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1652987.648549. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1,62M.