Tokenomik Uspepe (USPEPE)
Uspepe (USPEPE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Uspepe (USPEPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Uspepe (USPEPE) Maklumat
Born in Trump’s secret lab, $USPEPE combines the viral power of PEPE with the innovation of the Ethereum Blockchain. $USPEPE combines the global meme power of PEPE with the speed and innovation of the Ethereum blockchain. A powerful mix set to create a strong and loyal community. The $USPEPE presale offers the chance to join a rising movement at an early stage — just as interest in Ethereum and new projects is rapidly increasing. With Donald Trump publicly supporting Ethereum, the spotlight is shifting towards this blockchain. $USPEPE is perfectly positioned to ride this growing wave of attention and liquidity.$USPEPE thrives on viral growth, meme culture, and a passionate community. Early supporters become part of a unique crypto phenomenon on one of the most exciting blockchains of the future.
Tokenomik Uspepe (USPEPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Uspepe (USPEPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token USPEPE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token USPEPE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik USPEPE, terokai USPEPE harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
