USSI (USSI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24J Rendah $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24J Tinggi $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Sepanjang Masa $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 Harga Terendah $ 0.981961$ 0.981961 $ 0.981961 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.11% Perubahan Harga (7D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -0.09%

USSI (USSI) harga masa nyata ialah $1.022. Sepanjang 24 jam yang lalu, USSI didagangkan antara $ 1.021 rendah dan $ 1.022 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USSI sepanjang masa ialah $ 1.058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.981961.

Dari segi prestasi jangka pendek, USSI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USSI (USSI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Bekalan Peredaran 8.06M 8.06M 8.06M Jumlah Bekalan 8,064,929.28484082 8,064,929.28484082 8,064,929.28484082

Had Pasaran semasa USSI ialah $ 8.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USSI ialah 8.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8064929.28484082. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.24M.