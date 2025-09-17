Usual ETH (ETH0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,494.05 $ 4,494.05 $ 4,494.05 24J Rendah $ 4,529.62 $ 4,529.62 $ 4,529.62 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,494.05$ 4,494.05 $ 4,494.05 24J Tinggi $ 4,529.62$ 4,529.62 $ 4,529.62 Sepanjang Masa $ 4,937.82$ 4,937.82 $ 4,937.82 Harga Terendah $ 2,133.68$ 2,133.68 $ 2,133.68 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +5.53% Perubahan Harga (7D) +5.53%

Usual ETH (ETH0) harga masa nyata ialah $4,529.62. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETH0 didagangkan antara $ 4,494.05 rendah dan $ 4,529.62 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETH0 sepanjang masa ialah $ 4,937.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2,133.68.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETH0 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +5.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Usual ETH (ETH0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 69.94M$ 69.94M $ 69.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 69.94M$ 69.94M $ 69.94M Bekalan Peredaran 15.44K 15.44K 15.44K Jumlah Bekalan 15,440.90211989333 15,440.90211989333 15,440.90211989333

Had Pasaran semasa Usual ETH ialah $ 69.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETH0 ialah 15.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 15440.90211989333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.94M.