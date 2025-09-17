Lagi Mengenai ETH0

Usual ETH Harga (ETH0)

Tidak tersenarai

1 ETH0 ke USD Harga Langsung:

$4,529.62
$4,529.62$4,529.62
0.00%1D
USD
Usual ETH (ETH0) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:21:17 (UTC+8)

Usual ETH (ETH0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,494.05
$ 4,494.05$ 4,494.05
24J Rendah
$ 4,529.62
$ 4,529.62$ 4,529.62
24J Tinggi

$ 4,494.05
$ 4,494.05$ 4,494.05

$ 4,529.62
$ 4,529.62$ 4,529.62

$ 4,937.82
$ 4,937.82$ 4,937.82

$ 2,133.68
$ 2,133.68$ 2,133.68

--

+0.03%

+5.53%

+5.53%

Usual ETH (ETH0) harga masa nyata ialah $4,529.62. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETH0 didagangkan antara $ 4,494.05 rendah dan $ 4,529.62 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETH0 sepanjang masa ialah $ 4,937.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2,133.68.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETH0 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +5.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Usual ETH (ETH0) Maklumat Pasaran

$ 69.94M
$ 69.94M$ 69.94M

--
----

$ 69.94M
$ 69.94M$ 69.94M

15.44K
15.44K 15.44K

15,440.90211989333
15,440.90211989333 15,440.90211989333

Had Pasaran semasa Usual ETH ialah $ 69.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETH0 ialah 15.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 15440.90211989333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.94M.

Usual ETH (ETH0) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Usual ETH kepada USD adalah $ +1.46.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Usual ETH kepada USD adalah $ +133.1844168600.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Usual ETH kepada USD adalah $ +1,253.5206973320.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Usual ETH kepada USD adalah $ +2,004.1919479593263.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.46+0.03%
30 Hari$ +133.1844168600+2.94%
60 Hari$ +1,253.5206973320+27.67%
90 Hari$ +2,004.1919479593263+79.36%

Apakah itu Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Usual ETH (ETH0) Sumber

Usual ETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Usual ETH (ETH0) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Usual ETH (ETH0) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Usual ETH.

Semak Usual ETH ramalan harga sekarang!

ETH0 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Usual ETH (ETH0)

Memahami tokenomik Usual ETH (ETH0) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETH0 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Usual ETH (ETH0)

Berapakah nilai Usual ETH (ETH0) hari ini?
Harga langsung ETH0 dalam USD ialah 4,529.62 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ETH0 ke USD?
Harga semasa ETH0 ke USD ialah $ 4,529.62. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Usual ETH?
Had pasaran untuk ETH0 ialah $ 69.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ETH0?
Bekalan edaran ETH0 ialah 15.44K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETH0?
ETH0 mencapai harga ATH sebanyak 4,937.82 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETH0?
ETH0 melihat harga ATL sebanyak 2,133.68 USD.
Berapakah jumlah dagangan ETH0?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETH0ialah -- USD.
Adakah ETH0 akan naik lebih tinggi tahun ini?
ETH0 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETH0ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:21:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.