Usual USD (USD0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.994813 $ 0.994813 $ 0.994813 24J Rendah $ 0.999578 $ 0.999578 $ 0.999578 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.994813$ 0.994813 $ 0.994813 24J Tinggi $ 0.999578$ 0.999578 $ 0.999578 Sepanjang Masa $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Harga Terendah $ 0.962885$ 0.962885 $ 0.962885 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +0.11% Perubahan Harga (7D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01%

Usual USD (USD0) harga masa nyata ialah $0.998357. Sepanjang 24 jam yang lalu, USD0 didagangkan antara $ 0.994813 rendah dan $ 0.999578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USD0 sepanjang masa ialah $ 1.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.962885.

Dari segi prestasi jangka pendek, USD0 telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Usual USD (USD0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 563.19M$ 563.19M $ 563.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 563.19M$ 563.19M $ 563.19M Bekalan Peredaran 564.39M 564.39M 564.39M Jumlah Bekalan 564,388,967.3723803 564,388,967.3723803 564,388,967.3723803

Had Pasaran semasa Usual USD ialah $ 563.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USD0 ialah 564.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 564388967.3723803. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 563.19M.