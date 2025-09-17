Lagi Mengenai USD0

Usual USD Logo

Usual USD Harga (USD0)

Tidak tersenarai

1 USD0 ke USD Harga Langsung:

$0.997878
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Usual USD (USD0) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:09:33 (UTC+8)

Usual USD (USD0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.994813
24J Rendah
$ 0.999578
24J Tinggi

$ 0.994813
$ 0.999578
$ 1.33
$ 0.962885
+0.02%

+0.11%

+0.01%

+0.01%

Usual USD (USD0) harga masa nyata ialah $0.998357. Sepanjang 24 jam yang lalu, USD0 didagangkan antara $ 0.994813 rendah dan $ 0.999578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USD0 sepanjang masa ialah $ 1.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.962885.

Dari segi prestasi jangka pendek, USD0 telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Usual USD (USD0) Maklumat Pasaran

$ 563.19M
--
$ 563.19M
564.39M
564,388,967.3723803
Had Pasaran semasa Usual USD ialah $ 563.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USD0 ialah 564.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 564388967.3723803. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 563.19M.

Usual USD (USD0) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Usual USD kepada USD adalah $ +0.00108223.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Usual USD kepada USD adalah $ -0.0003660975.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Usual USD kepada USD adalah $ +0.0004869985.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Usual USD kepada USD adalah $ +0.0002842982537872.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00108223+0.11%
30 Hari$ -0.0003660975-0.03%
60 Hari$ +0.0004869985+0.05%
90 Hari$ +0.0002842982537872+0.03%

Apakah itu Usual USD (USD0)

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

USD0 kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Usual USD (USD0)

Berapakah nilai Usual USD (USD0) hari ini?
Harga langsung USD0 dalam USD ialah 0.998357 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USD0 ke USD?
Harga semasa USD0 ke USD ialah $ 0.998357. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Usual USD?
Had pasaran untuk USD0 ialah $ 563.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USD0?
Bekalan edaran USD0 ialah 564.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USD0?
USD0 mencapai harga ATH sebanyak 1.33 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USD0?
USD0 melihat harga ATL sebanyak 0.962885 USD.
Berapakah jumlah dagangan USD0?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USD0ialah -- USD.
Adakah USD0 akan naik lebih tinggi tahun ini?
USD0 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USD0ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Usual USD (USD0) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.