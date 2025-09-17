USUALx (USUALX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.091212 $ 0.091212 $ 0.091212 24J Rendah $ 0.099317 $ 0.099317 $ 0.099317 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.091212$ 0.091212 $ 0.091212 24J Tinggi $ 0.099317$ 0.099317 $ 0.099317 Sepanjang Masa $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Harga Terendah $ 0.06875$ 0.06875 $ 0.06875 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -4.58% Perubahan Harga (7D) -1.82% Perubahan Harga (7D) -1.82%

USUALx (USUALX) harga masa nyata ialah $0.093675. Sepanjang 24 jam yang lalu, USUALX didagangkan antara $ 0.091212 rendah dan $ 0.099317 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USUALX sepanjang masa ialah $ 1.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06875.

Dari segi prestasi jangka pendek, USUALX telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -4.58% dalam 24 jam dan -1.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

USUALx (USUALX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.43M$ 46.43M $ 46.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.43M$ 46.43M $ 46.43M Bekalan Peredaran 495.68M 495.68M 495.68M Jumlah Bekalan 495,679,034.0390411 495,679,034.0390411 495,679,034.0390411

Had Pasaran semasa USUALx ialah $ 46.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USUALX ialah 495.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 495679034.0390411. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.43M.