USX Harga Hari Ini

Harga langsung USX (USX) hari ini ialah $ 0.999736, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USX kepada USD penukaran adalah $ 0.999736 setiap USX.

USX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 275,224,000, dengan bekalan edaran sebanyak 275.33M USX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USX didagangkan antara $ 0.999118 (rendah) dan $ 1.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.017, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.998665.

Dalam prestasi jangka pendek, USX dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -0.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

USX (USX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 275.22M$ 275.22M $ 275.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 275.22M$ 275.22M $ 275.22M Bekalan Peredaran 275.33M 275.33M 275.33M Jumlah Bekalan 275,332,120.673899 275,332,120.673899 275,332,120.673899

Had Pasaran semasa USX ialah $ 275.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USX ialah 275.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 275332120.673899. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 275.22M.