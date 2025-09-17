Utgard (UTG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00606778$ 0.00606778 $ 0.00606778 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.45% Perubahan Harga (7D) +1.45%

Utgard (UTG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UTG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UTG sepanjang masa ialah $ 0.00606778, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UTG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Utgard (UTG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.50K$ 31.50K $ 31.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Bekalan Peredaran 359.97M 359.97M 359.97M Jumlah Bekalan 599,967,306.0858123 599,967,306.0858123 599,967,306.0858123

Had Pasaran semasa Utgard ialah $ 31.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UTG ialah 359.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 599967306.0858123. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.50K.