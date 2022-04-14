Tokenomik Utgard (UTG)

Tokenomik Utgard (UTG)

Lihat cerapan utama tentang Utgard (UTG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Utgard (UTG) Maklumat

Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community

Laman Web Rasmi:
https://utgard.io/

Utgard (UTG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Utgard (UTG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 31.50K
$ 31.50K$ 31.50K
Jumlah Bekalan:
$ 599.97M
$ 599.97M$ 599.97M
Bekalan Edaran:
$ 359.97M
$ 359.97M$ 359.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 52.50K
$ 52.50K$ 52.50K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00606778
$ 0.00606778$ 0.00606778
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Utgard (UTG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Utgard (UTG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UTG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UTG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UTG, terokai UTG harga langsung token!

UTG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju UTG? Halaman ramalan harga UTG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.