Utility Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Utility Coin (UTILITY) hari ini ialah --, dengan 12.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UTILITY kepada USD penukaran adalah -- setiap UTILITY.

Utility Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 23,677, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M UTILITY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UTILITY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, UTILITY dipindahkan +1.29% dalam sejam terakhir dan -15.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Utility Coin (UTILITY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.68K$ 23.68K $ 23.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.68K$ 23.68K $ 23.68K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,952,914.366784 999,952,914.366784 999,952,914.366784

