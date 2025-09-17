uTON (UTON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 Harga Terendah $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.62% Perubahan Harga (7D) -0.62%

uTON (UTON) harga masa nyata ialah $3.05. Sepanjang 24 jam yang lalu, UTON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UTON sepanjang masa ialah $ 7.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.47.

Dari segi prestasi jangka pendek, UTON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

uTON (UTON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.30M$ 9.30M $ 9.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.30M$ 9.30M $ 9.30M Bekalan Peredaran 3.05M 3.05M 3.05M Jumlah Bekalan 3,046,483.610619926 3,046,483.610619926 3,046,483.610619926

Had Pasaran semasa uTON ialah $ 9.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UTON ialah 3.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3046483.610619926. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.30M.