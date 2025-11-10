Utopia Harga Hari Ini

Harga langsung Utopia (UTOPIA) hari ini ialah $ 0.00033696, dengan 6.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UTOPIA kepada USD penukaran adalah $ 0.00033696 setiap UTOPIA.

Utopia kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 320,109, dengan bekalan edaran sebanyak 950.00M UTOPIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UTOPIA didagangkan antara $ 0.0003142 (rendah) dan $ 0.00036079 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00039668, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00016207.

Dalam prestasi jangka pendek, UTOPIA dipindahkan +0.30% dalam sejam terakhir dan +3.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Utopia (UTOPIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 320.11K$ 320.11K $ 320.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 336.96K$ 336.96K $ 336.96K Bekalan Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

