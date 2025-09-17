UTU Coin (UTU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.221291$ 0.221291 $ 0.221291 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) +0.46% Perubahan Harga (7D) -19.67% Perubahan Harga (7D) -19.67%

UTU Coin (UTU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UTU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UTU sepanjang masa ialah $ 0.221291, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UTU telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, +0.46% dalam 24 jam dan -19.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UTU Coin (UTU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 172.53K$ 172.53K $ 172.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 585.84K$ 585.84K $ 585.84K Bekalan Peredaran 293.92M 293.92M 293.92M Jumlah Bekalan 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0

Had Pasaran semasa UTU Coin ialah $ 172.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UTU ialah 293.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 585.84K.